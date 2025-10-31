Ex convento dei Celestini Berta | Via libera all’acquisto entro fine anno l’atto definitivo

Lo storico edificio che ospitava l’ex convento dei Celestini diventerà la sede del Politecnico delle Arti. “Siamo arrivati all’“ultimo miglio” di un percorso iniziato un paio d’anni fa con le suore, attuali proprietarie dell’immobile – spiega Giorgio Berta, presidente del Politecnico delle arti -. Dopo vari rinvii, oggi possiamo dire che i due principali ostacoli — il contributo del Mur per la ristrutturazione e l’autorizzazione del Mef per l’acquisto — sono stati superati. Abbiamo ottenuto le necessarie garanzie e autorizzazioni ed ora stiamo definendo con la Cassa Depositi e Prestiti gli ultimi dettagli del finanziamento”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

