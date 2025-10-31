Ewan McGregor e Claire Danes protagonisti della nuova serie drammatica A24 di Hulu
Ewan McGregor e Claire Danes stanno collaborando per recitare in The Spot, una nuova serie drammatica Hulu prodotta da A24. La serie è stata creata da Ed Solomon. La notizia del casting di The Spot arriva poco dopo che Kate Winslet ha lasciato il progetto. La star avrebbe dovuto interpretare il ruolo femminile principale e ricoprire il ruolo di produttrice esecutiva sotto Juggle Productions, ma secondo quanto riferito avrebbe rinunciato a giugno a causa di divergenze creative. Poche settimane dopo l’abbandono della Winslet, la Danes è stata contattata per sostituirla e, dopo un’intensa serie di trattative, è stata ufficialmente scritturata. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
