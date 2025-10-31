L’approccio è sempre quello: una vittoria di parte, una sconfitta dell’altra. La riforma della Giustizia è legge e i cori da stadio non mancano. Si rincorrono già gli allarmi sulla tenuta democratica del Paese, mentre all’orizzonte si profila il referendum confermativo. Ma sarebbe, proprio sul referendum, che ci vorrebbe un approccio più pragmatico e meno ideologico: “Se si eviterà una compagna tra falangi politiche armate, credo che la nostra democrazia ne guadagnerà molto”, dice nella sua intervista a Formiche.net, Giovanni Guzzetta, giurista ordinario a Tor Vergata di Diritto costituzionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Evitare di polarizzare il referendum sulla Giustizia farebbe bene a tutti. Parla Guzzetta