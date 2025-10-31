Rimini, 31 ottobre 2025 – “Amore mio, perché ci hai lasciato? Ho dormito nel tuo letto stanotte. La tua amata moto la farò aggiustare e poi la venderò. So quanto impegno e quanti soldi ci hai messo in quel bolide, come lo chiamavi tu. Non la farò demolire, ma non riuscirei più a vederla o guidarla. A presto, amore. Tra non molto ti raggiungerò, e rideremo ancora insieme, come sempre. Lassù in paradiso, fatti valere”. Sono le parole strazianti con cui Walter Delogu, padre della showgirl Andrea Delogu e storico collaboratore di Vincenzo Muccioli a San Patrignano, ha voluto salutare il figlio Evan Oscar, 18 anni, morto mercoledì scorso in un tragico incidente in moto a Bellaria (Rimini). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Evan Delogu, le lacrime del papà: "Era il più grande fan della sorella Andrea, le ho detto di andare avanti in tv"