Evan Delogu il funerale a Bellaria | rose bianche e biglietti degli amici
La cerimonia, con rito ortodosso, nel cimitero di Bellaria. Tanti giovani hanno testimoniato vicinanza e affetto alla sorella Andrea, al padre Walter e alla mama Livia. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altre letture consigliate
Centinaia a Bellaria ai funerali di Evan Oscar Delogu. Il diciottenne è morto in un incidente in moto. L'addio è stato celebrato con il rito ortodosso. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Oggi i funerali di Evan Delogu, il ricordo straziante del padre - X Vai su X
Il lutto di Andrea Delogu: i funerali e le prime parole della conduttrice dopo la tragedia - Andrea Delogu e le prime parole dopo la tragedia: il dolore per la perdita del fratello Evan. Come scrive notizie.it
Funerali di Evan Delogu: una folla e vip in lutto per l’ultimo saluto al ragazzo di 18 anni - In chiesa anche Nikita Perotti, ballerino e compagno di Andrea a Ballando con le Stelle ... Riporta ilrestodelcarlino.it
Oggi il funerale del fratello di Andrea Delogu, le sue prime parole dopo la tragedia: ''Momento devastante'' - Si terrà oggi, venerdì 31 ottobre, il funerale di Evan Delogu, il 18enne, fratello della conduttrice Andrea Delogu, morto mercoledì 29 ottobre a causa di un incidente stradale con la moto. Si legge su gossip.it