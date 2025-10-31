Evan Delogu 500 persone per l’ultimo saluto a Bellaria

A Bellaria, nel riminese, si sono svolti oggi i funerali con rito ortodosso di Evan Delogu, fratello minore di Andrea. Tra i presenti Luigi Bruno e Nikita Perotti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

evan delogu 500 personeA Bellaria l'ultimo saluto a Evan Delogu - Una folla di circa 500 persone ha dato l'ultimo saluto a Evan Delogu, il 18enne morto mercoledì scorso in un incidente stradale, in sella alla sua moto, in via Vittor Pisani a Bellaria Igea Marina. msn.com scrive

Centinaia a Bellaria ai funerali di Evan Oscar Delogu - L'addio al giovane, nel cimitero monumentale della cittadina romagnola con una funzione di rito ortodosso, officiata da due preti in lingua romena. Da ansa.it

evan delogu 500 personeFunerali di Evan Delogu: una folla e vip in lutto per l’ultimo saluto al ragazzo di 18 anni - Un grande abbraccio collettivo a tutta la famiglia riunita prima nella camera ardente e poi nella chiesa del cimitero di Bellaria per la funzione ... Come scrive msn.com

