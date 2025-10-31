Evan Delogu 500 persone per l’ultimo saluto a Bellaria
A Bellaria, nel riminese, si sono svolti oggi i funerali con rito ortodosso di Evan Delogu, fratello minore di Andrea. Tra i presenti Luigi Bruno e Nikita Perotti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
