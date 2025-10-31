Eurosport Italia presenta Radici la docuserie degli sport invernali dal 3 novembre su Discovery+

Fra campioni e astri nascenti degli sport invernali, Eurosport Italia presenta Radici una produzione originale di 6 puntate dedicate ai nostri atleti protagonisti sul ghiaccio e sulla neve dei Winter Sports. Da lunedì 3 novembre su discovery+, primo episodio alle 21:00 su Eurosport 2 (disponibile anche su DAZN, TimVision e Prime Video Channels), Radici è .

