Per gli amanti degli strategici probabilmente l’attesa per Europa Universalis V è stata peggiore di quella per Hollow Knight: Silksong per milioni di giocatori da tutto il mondo. Il quarto episodio della saga nata nel 2000 dista ben 12 anni da quest’ultimo. Lo sappiamo tutti: Paradox ci ha fatto attendere a lungo per vedere un nuovo numero romano con una lettera in meno. Finalmente, però, è giunto il momento di trascorrere altre centinaia – se non migliaia – di ore nel sandbox storico più succulento del ventaglio Paradox. L’evoluzione alla quinta iterazione nasce in realtà con Imperator: Rome, un titolo conflittuale per la community ma che ha visto l’introduzione dei pop. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Europa Universalis V, la recensione: il grand strategy Paradox definitivo

