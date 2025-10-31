In un contesto internazionale sempre più complesso e instabile, il tema della sicurezza europea torna prepotentemente al centro del dibattito politico. Le recenti dichiarazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto, ad Ascoli Piceno, offrono un quadro chiaro delle preoccupazioni e delle prospettive italiane sul ruolo dell’Europa nella difesa comune. “ Dopo 70 anni, come diciamo da tempo, l’Europa dovrà prendere in mano la propria sicurezza ”, ha affermato il ministro, riferendosi al progressivo disimpegno delle truppe americane dal fianco Est del continente, una scelta che implica significativi cambiamenti strategici per i Paesi membri della NATO. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Europa costretta a farlo!”. Crosetto lancia l’allarme: cosa succede