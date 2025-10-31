Eurolega riscatto Olimpia Milano | prova da urlo Paris dominato al Forum
La miglior difesa del torneo è la museruola perfetta per fermare l’attacco atomico del Paris Basketball. L’Olimpia trova il suo primo successo al Forum in Eurolega. E lo fa con pieno merito per 86-77, con un’applicazione del piano partita praticamente perfetto volto a togliere qualsiasi transizione ai francesi, soprattutto nel 1° tempo. In attacco, invece, il girare di tanti protagonisti diversi toglie punti di riferimento ai transalpini che, ad un certo punto, non sanno davvero più chi marcare. Per l’Olimpia il miglior realizzatore è Booker con 13 punti (57 da 2) seguito da Brooks (33 da 3 e 33 ai liberi), ma questa volta è davvero un attacco corale che fa la differenza, oltre ad una difesa di ferro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
