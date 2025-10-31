Eurolega Olimpia Milano-Paris Basketball 86-77 l’EA7 di coach Messina ritrova la vittoria europea la terza in regular season
Per l’EA7 si tratta della terza vittoria europea della stagione. Ottima prova corale, con Mannion, Shields, Booker e Sestina sugli scudi, ma soprattutto una squadra tornata a difendere forte e a muovere la palla in attacco All’Unipol Forum di Assago l’Olimpia Milano torna a sorridere in Eurol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’Olimpia Milano cade ancora in Eurolega: a Barcellona altro KO in volata. Messina: “Decisivi i dettagli, poca calma nell’ultimo possesso”. #Euroleague - facebook.com Vai su Facebook
Torna in campo l'Olimpia Milano in Eurolega: questa sera il match contro Valencia, su Sky Sport Basket e in streaming su NOW #SkySportBasket #Eurolega #Milano #Valencia - X Vai su X
Olimpia Milano – Paris 86-77 cronaca e highlights: torna al successo europeo l’EA7! – VIDEO - 77 cronaca e highlights: arriva finalmente la prima vittoria casalinga in Eurolega per gli uomini di Messina. Si legge su generationsport.it
Eurolega: Milano batte il Paris e si rialza, Virtus Bologna ko sul parquet del Bayern Monaco - Dopo tre ko di fila l'EA7 interrompe la striscia negativa, mentre le 'Vu Nere' cadono in Germania e incassano la seconda sconfitta consecutiva: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it scrive
Eurolega, Olimpia Milano-Paris 86-77: gli highlights - Prova convincente dell’Olimpia Milano, che vince la prima partita stagionale in Eurolega davanti al proprio pubblico controllando il match contro il Paris Basketball dal primo all’ultimo minuto. Si legge su sport.sky.it