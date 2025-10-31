Eurolega Olimpia Milano-Paris Basketball 86-77 l’EA7 di coach Messina ritrova la vittoria europea la terza in regular season

Per l’EA7 si tratta della terza vittoria europea della stagione. Ottima prova corale, con Mannion, Shields, Booker e Sestina sugli scudi, ma soprattutto una squadra tornata a difendere forte e a muovere la palla in attacco All’Unipol Forum di Assago l’Olimpia Milano torna a sorridere in Eurol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

eurolega olimpia milano paris basketball 86 77 l'EA7 di coach messina ritrova la vittoria europea la terza in regular season

© Ilgiornaleditalia.it - Eurolega, Olimpia Milano-Paris Basketball 86-77, l’EA7 di coach Messina ritrova la vittoria europea, la terza in regular season

