Etna Docg sprint finale Sessanta giorni e cento firme per l’ok del Masaf | obiettivo vendemmia 2026

Dayitalianews.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS «I vini dell’Etna potrebbero avere la nuova denominazione DOCG ( Origine Controllata e Garantita ) già in vigna nel 2026. Se il Ministero riceve le firme entro dicembre, l’avanzamento della procedura in tempi brevi è un obiettivo difficile ma non irrealizzabile». Queste le parole del vicecapo di Gabinetto MASAF  Patrizio   D’Andrea,  ospite a Catania del convegno “ Opportunità e strumenti per la crescita del sistema Etna Wine ”, che si è svolto durante la giornata di ieri (30 ottobre). «Per chiedere il passaggio da DOC a DOCG – ha continuato  D’Andrea  – è necessario che la richiesta sia sostenuta dal 51% dei produttori che rappresentino anche il 51% della superficie coinvolta». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

