Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 31 ottobre 2025

Estrazione VinciCasa oggi 31 ottobre 2025. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 30 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 29 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 28 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 27 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 26 OTTOBRE 2025 Estrazione VinciCasa di oggi 31 ottobre 2025: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 31 ottobre 2025

