Estorsione e rapina condannato ' amico' dei Casalesi

Casertanews.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei anni e otto mesi di reclusione. E’ al condanna che dovrà espiare Nicola Fedele 43enne di San Cipriano D’Aversa, ‘amico’ dei Casalesi poiché riconosciuto colpevole, con sentenza definitiva, dei reati di rapina ed estorsione commessi nei comuni di San Cipriano d’Aversa, Teverola e Casaluce nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

estorsione rapina condannato amicoRapina a mano armata alla Friulexpress, il 67enne confessa il colpo da 20mila euro: condannato a 7 anni di reclusione - Gli indizi raccolti dalla Squadra Mobile sulla rapina del 30 gennaio 2024 alla Friulexpress di via Nuova di Corva, società concessionaria per conto della Gls, si sono ... Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Estorsione Rapina Condannato Amico