Estorsione e rapina condannato ' amico' dei Casalesi

Sei anni e otto mesi di reclusione. E’ al condanna che dovrà espiare Nicola Fedele 43enne di San Cipriano D’Aversa, ‘amico’ dei Casalesi poiché riconosciuto colpevole, con sentenza definitiva, dei reati di rapina ed estorsione commessi nei comuni di San Cipriano d’Aversa, Teverola e Casaluce nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it