Estée Lauder mostra segni di ripresa in Cina | la strategia di rilancio funziona

Wall Street non mente: Estée Lauder ha superato le aspettative di stima di vendita del primo trimestre. Questo significa che la strategia di rilancio dell’amministratore delegato Stéphane de La Faverie sembra dare i primi riscontri positivi. Tra i successi ottenuti, anche un rimbalzo nel suo mercato chiave: la Cina. Questo fattore, tra l’altro, ha spinto il titolo in rialzo di quasi il 6% nelle contrattazioni pre-market. Estée Lauder batte le previsioni di vendita (e si riprende sul mercato cinese). Come riportato dall’azienda, da luglio a settembre i ricavi sono aumentati del 3,6% su base annua. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Estée Lauder mostra segni di ripresa in Cina: la strategia di rilancio funziona

