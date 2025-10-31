Il giudice sportivo, dopo il turno infrasettimanale della serie A2, ha squalificato il giocatore dell’Urania Milano Alessandro Gentile (foto) per due gare: "comportamento violento e intimidatorio", "colpendo in fase di gioco" e anche dopo. L’episodio è avvenuto dopo un’azione difensiva del livornese Niccolò Filoni di Livorno che ha provocato la reazione del giocatore ex Olimpia Milano e Nazionale, con conseguente espulsione a metà del terzo quarto di gioco. La società milanese ha tempo fino alle 14 di oggi per presentare un ricorso d’urgenza e chiedere la riduzione della squalifica ad una giornata, che permetterebbe a Gentile, previo pagamento di una sanzione pecuniaria, di disputare il match contro la Pallacanestro 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Espulso mercoledì, l’ex azzurro è stato squalificato per due giornate: la sua Urania Milano è attesa a Forlì il 9 novembre. Gentile, doppio stop: salterebbe il Palafiera