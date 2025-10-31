Esposto a nanoparticelle di residuati bellici nelle missioni all' estero militare forlivese ottiene la pensione privilegiata
Un militare che vive a Forlì la spunta sull'Inps e ministero della Difesa ottenendo un trattamento di pensione privilegiata. La Corte dei conti per l’Emilia-Romagna (giudice Marco Catalano) ha accolto il ricorso proposto da un ex militare dell’Esercito Italiano, riconoscendogli il diritto al. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
UNISA, rivoluzione nella ricerca: brevettato spray nasale con nanoparticelle d’oro per curare malattie neurologiche Una scoperta destinata a cambiare il futuro della medicina arriva dall’Università di Salerno. Un team di ricercatori dell’UNISA ha brevettato un i - facebook.com Vai su Facebook
La Maddalena, residuati bellici in mare: navigazione vietata - Brillamento di residuati bellici da parte del Nucleo Sdai nel mare di La Maddalena, oggi 3 ottobre, dalle ore 09. Come scrive unionesarda.it
Due residuati bellici ritrovati dentro un ecocompattatore - Due residuati bellici risalenti probabilmente alla Seconda Guerra Mondiale sono stati recuperati nelle scorse ore all'intero di un ecocompattatore nella periferia della Spezia. Scrive rainews.it