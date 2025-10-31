Esponente di spicco della sacra corona unità irreperibile da due anni era in una villa tra Fasano e Locorotondo Arrestato dai carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Stamattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi, supportati nella fase esecutiva da personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Carabinieri “Puglia” di Amendola (FG), dall’Aliquota di Primo Intervento (API) di Brindisi, dalle unità cinofile del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno (BA) e dal 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari, hanno rintracciato e arrestato in una villa nelle campagne tra Fasano e Locorotondo O.M, 49enne di Fasano. L’uomo, irreperibile dall’ottobre del 2023, già gravato da numerosi precedenti penali, risulta essere: – un ex contrabbandiere, affiliato al clan della S. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Esponente di spicco della sacra corona unità, irreperibile da due anni, era in una villa tra Fasano e Locorotondo Arrestato dai carabinieri

