Esonero Tudor Paolo Rossi duro | Trovo sconcertante che Comolli non dica una parola su di lui Manco ci fosse stato un conflitto irriducibile ma ciò fa pensare che… – VIDEO

Esonero Tudor, Paolo Rossi ha commentato così la comunicazione in conferenza stampa di Comolli che non ha menzionato il tecnico croato. Nella nuova puntata di Primo Tempo sul canale Youtube di , il giornalista Paolo Rossi ha commentato così la conferenza stampa di Damien Comolli, in cui non ha menzionato – durante la presentazione di Luciano Spalletti – l’appena esonerato Igor Tudor. Ecco le sue parole. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) PAROLE – «Sul silenzio di Comolli su Tudor io getto un’ombra, nel senso che trovo che la Juve sia sconcertante quando fa queste cose. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Esonero Tudor, Paolo Rossi duro: «Trovo sconcertante che Comolli non dica una parola su di lui. Manco ci fosse stato un conflitto irriducibile, ma ciò fa pensare che…» – VIDEO

