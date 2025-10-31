Esonero Pioli ore contate per il tecnico della Fiorentina? Ecco chi potrebbe sostituirlo se non dovesse vincere

Esonero Pioli: il caso che scuote la Serie A e le possibili conseguenze sulle panchine Il tema dell’Esonero Pioli continua a tenere banco nel mondo del calcio italiano e, come spesso accade, le voci di un possibile cambio sulla panchina del Milan stanno creando un effetto domino anche su altre società di Serie A. Le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Esonero Pioli, ore contate per il tecnico della Fiorentina? Ecco chi potrebbe sostituirlo se non dovesse vincere

News recenti che potrebbero piacerti

#Fiorentina-#Pioli, esonero vicino Contro il Lecce l'ultima occasione. A rischio anche Pradè Riuscirà #Pioli a salvare la panchina? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU CALCIONEWS24 #calcionews24 - facebook.com Vai su Facebook

Esonero #Pioli La decisione della #Fiorentina ? - X Vai su X

Pioli all’ultima spiaggia con il Lecce: tre gli allenatori in corsa in caso di esonero, ecco tutti i nomi - Chiamiamola ultima spiaggia o partita senza appello, tanto l'etichetta da appiccicare sopra non ha importanza: la cosa sicura è che Fiorentina- Lo riporta msn.com

Galli sull’esonero di Pioli: «Contro l’Inter ho visto una fiammella diversa, ma serve una scossa. Fossi in loro fare questo» - Galli, ex portiere viola ha analizzato il momento difficile della Fiorentina e la situazione riguardante l’esonero di Pioli, difendendo il tecnico nell’intervista alla Gazzetta dello Sport In un’inter ... Secondo calcionews24.com

Esonero Pioli, arriva la decisione della Fiorentina su Stefano. La situazione - La società conferma la fiducia al tecnico nonostante i risultati disastrosi: la svolta deve arrivare subito La situazione in casa Fiorentina è diventata estremamente delicata, forse come mai prima d’o ... calcionews24.com scrive