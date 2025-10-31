Esonero in Serie A | la notizia dell’ultim’ora dà un forte scossone
Trema un’altra panchina in Serie A: dopo la prima separazione con Marco Ottolini, potrebbe arrivare anche l’esonero di Patrick Vieira da parte del Genoa che sta vivendo un periodo veramente buio della sua storia. Questo avvio in Serie A è il peggiore di sempre per il Grifone che ora vuole e deve invertire il trend negativo. Serie A, Vieira a serio rischio esonero dal Genoa: ecco cosa trapela. Secondo il ‘Secolo XIX’, Vieira è ancora il tecnico del Genoa ma la sua posizione è fortemente a rischio. Oggi alle 14:00 sono previsti gli allenamenti con la squadra ma la società sta valutando il da farsi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
ESONERO IN SERIE B Alla decima giornata cambia un'altra panchina, questa volta è il Mantova che sta pensando di chiamare Eugenio Corini al posto di Possanzini. Il presidente Piccoli è pronto a cambiare anche il ds ingaggiando Rinaudo, ex Palermo al p - facebook.com Vai su Facebook
DE GIORGIO E IL DS DE VITO A UN PASSO DALL’ESONERO - Serie c ennesima secca sconfitta per il Potenza che a Cosenza perde 3 a 0: brutta performance per il leone. Nicola Macchia annuncia: in discussione tutto lo staff sportivo - - X Vai su X
Arriva il primo esonero in Serie B. L'Empoli solleva dall'incarico mister Pagliuca - La notizia era già nell'aria, ne avevamo parlato alcuni giorni fa, e adesso arriva l'ufficialità: nella settimana della ripresa del campionato dopo la sosta per la Nazionale, l'Empoli opta per il ... Lo riporta tuttomercatoweb.com
Esonero in vista, torna Spalletti in Serie A: “Succederà in maniera naturale” - Luciano Spalletti ha voglia di rimettersi in pista, dopo la deludente e fallimentare parentesi alla guida dell’Italia. calciomercato.it scrive
Doppio esonero in Serie A: da Palladino a Cannavaro, caccia al nuovo allenatore - Le gare odierne del lunedì di Serie A hanno lasciato indicazioni molto negative per due allenatori che ora rischiano grosso La quinta giornata di campionato si esaurisce con le due gare giocate oggi: ... Scrive calciomercato.it