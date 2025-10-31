Trema un’altra panchina in Serie A: dopo la prima separazione con Marco Ottolini, potrebbe arrivare anche l’esonero di Patrick Vieira da parte del Genoa che sta vivendo un periodo veramente buio della sua storia. Questo avvio in Serie A è il peggiore di sempre per il Grifone che ora vuole e deve invertire il trend negativo. Serie A, Vieira a serio rischio esonero dal Genoa: ecco cosa trapela. Secondo il ‘Secolo XIX’, Vieira è ancora il tecnico del Genoa ma la sua posizione è fortemente a rischio. Oggi alle 14:00 sono previsti gli allenamenti con la squadra ma la società sta valutando il da farsi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Esonero in Serie A: la notizia dell’ultim’ora dà un forte scossone