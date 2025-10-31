Esonero in Serie A | la notizia dell’ultim’ora dà un forte scossone

Rompipallone.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trema un’altra panchina in Serie A: dopo la prima separazione con Marco Ottolini, potrebbe arrivare anche l’esonero di Patrick Vieira da parte del Genoa che sta vivendo un periodo veramente buio della sua storia. Questo avvio in Serie A è il peggiore di sempre per il Grifone che ora vuole e deve invertire il trend negativo. Serie A, Vieira a serio rischio esonero dal Genoa: ecco cosa trapela. Secondo il ‘Secolo XIX’, Vieira è ancora il tecnico del Genoa ma la sua posizione è fortemente a rischio. Oggi alle 14:00 sono previsti gli allenamenti con la squadra ma la società sta valutando il da farsi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

esonero in serie a la notizia dell8217ultim8217ora d224 un forte scossone

© Rompipallone.it - Esonero in Serie A: la notizia dell’ultim’ora dà un forte scossone

Contenuti che potrebbero interessarti

Arriva il primo esonero in Serie B. L'Empoli solleva dall'incarico mister Pagliuca - La notizia era già nell'aria, ne avevamo parlato alcuni giorni fa, e adesso arriva l'ufficialità: nella settimana della ripresa del campionato dopo la sosta per la Nazionale, l'Empoli opta per il ... Lo riporta tuttomercatoweb.com

Esonero in vista, torna Spalletti in Serie A: “Succederà in maniera naturale” - Luciano Spalletti ha voglia di rimettersi in pista, dopo la deludente e fallimentare parentesi alla guida dell’Italia. calciomercato.it scrive

Doppio esonero in Serie A: da Palladino a Cannavaro, caccia al nuovo allenatore - Le gare odierne del lunedì di Serie A hanno lasciato indicazioni molto negative per due allenatori che ora rischiano grosso La quinta giornata di campionato si esaurisce con le due gare giocate oggi: ... Scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Esonero Serie Notizia Dell8217ultim8217ora