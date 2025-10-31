Esistono 883 motivi per leggere questo articolo… e uno di questi si chiama Mauro Repetto

Padovaoggi.it | 31 ott 2025

L’eco degli anni ’90 non smetterà mai di sorprenderci e farci cantare, tra ritmi che riaccendono la nostalgia e storie in cui molti di noi si sono riconosciuti almeno una volta. Sullo sfondo di una generazione ormai cresciuta, le hit degli 883 hanno raccontato sogni, avventure, amori e amicizie. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

