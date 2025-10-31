Esercito cambio al vertice del 46° reggimento Trasmissioni | Emanuele Mancini cede il comando a Giuseppe Votto
Cambio al vertice del 46° reggimento Trasmissioni: Emanuele Mancini cede il comando a Giuseppe Votto. La cerimonia di avvicendamento si è svolta questa mattina alla caserma Turba, alla presenza del comandante delle Trasmissioni, generale di brigata Francesco Modesto.Numerose le autorità civili. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Bari - Cambio al vertice del comando Esercito Puglia #bari #esercito #cambio - facebook.com Vai su Facebook
Cambio al vertice del Comando Militare Esercito “Puglia” - Si è svolta oggi, all’interno della Caserma “Picca”, la cerimonia di avvicendamento alla guida del Com ... Si legge su brindisisera.it
Esercito Italiano, cambio al vertice del 3° Reggimento Alpini di Pinerolo: il Colonnello De Mitri subentra a Simeoni - Cerimonia di avvicendamento al comando del 3° Reggimento Alpini di Pinerolo: De Mitri subentra a Simeoni dopo un anno di intensa attività. Lo riporta quotidianopiemontese.it
Nembo, cambio al vertice. Arriva il Alessandro Villa - Ieri si è svolta nella caserma "Giovanni Marini" la cerimonia di avvicendamento. Come scrive lanazione.it