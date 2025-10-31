Esercito cambio al vertice del 46° reggimento Trasmissioni | Emanuele Mancini cede il comando a Giuseppe Votto

Palermotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambio al vertice del 46° reggimento Trasmissioni: Emanuele Mancini cede il comando a Giuseppe Votto. La cerimonia di avvicendamento si è svolta questa mattina alla caserma Turba, alla presenza del comandante delle Trasmissioni, generale di brigata Francesco Modesto.Numerose le autorità civili. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

