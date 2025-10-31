Esercitazione Campi Flegrei 5-6 novembre prove di evacuazione da Napoli con le navi per Sicilia e Sardegna

Esercitazione nazionale per il rischio eruzione ai Campi Flegrei mercoledì 5 e giovedì 6 novembre. Si simula l'evacuazione degli sfollati dal Porto di Napoli verso la Sicilia e la Sardegna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Esercitazione di colonna mobile per l'allestimento dei campi logistici dei #vigilidelfuoco. A Forlì installati Moduli di Supporto Logistico (MSL): fondamentali per garantire il supporto necessario alle squadre operative in caso di calamità #lidoveserve - X Vai su X

Il riassunto dei 3 giorni della maxi-esercitazione MAST 2025 sul territorio di Città metropolitana di Milano. 1300 volontari, 98 ETS, 4 campi base, 15 scenari e 4 test comunali. - facebook.com Vai su Facebook

Campi Flegrei: esercitazione nazionale sul rischio vulcanico a Napoli - Si terrà mercoledì 5 e giovedì 6 novembre l’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico “Campi Flegrei 2025”, organizzata dal dipartimento della ... Segnala msn.com

Campi Flegrei, nuova esercitazione sul rischio vulcanico: sarà simulato l'allontanamento da tre aree di attesa a Napoli - Le attività esercitative prenderanno il via, per posti di comando, mercoledì 5 novembre con la comunicazione tra i centri di coordinamento attivati ai diversi livelli territoriali e l’attivazione virt ... Da napolitoday.it

Campi Flegrei 2025: due giorni di test e simulazioni - L’iniziativa “Campi Flegrei 2025” completa il percorso avviato con “Exe Flegrei 2024”, che tra aprile e ottobre dello scorso anno aveva visto tre esercitazioni dedicate alla verifica dei piani per il ... Secondo msn.com