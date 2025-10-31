Esempio eccellente di ricambio generazionale | l' azienda meldolese premiata da Cna

Un’azienda della nostra provincia sul palco dell’assemblea regionale Cna, che si è svolta ieri, giovedì 30 ottobre, a Bologna all’Arena del Sole. È stata premiata la ditta Mec-Meldola Snc di Coveri & C., il premio è stato consegnato dal presidente provinciale Cna Sandro Siboni e dal direttore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

