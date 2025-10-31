Nel secondo Live Show di X Factor 2025 Achille Lauro assegna un “pezzone”al suo artista eroCaddeo: Sere Nere di Tiziano Ferro. Ecco la sua esibizione, che gli vale un’ovazione da parte del pubblico. Cosa è successo nella seconda puntata di Live Show. Secondo Live Show di X Facto r 2025 e il tavolo dei giudici è diventato caldissimo: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno sostenuto e difeso i propri artisti nella corsa verso la finale e non si sono risparmiati nel confronto diretto tra loro, guidato dal palco dalla padrona di casa Giorgia. Il risultato è stata una serata in cui i quattro non hanno esitato a far scattare confronti e dibattiti, accendendo di fatto la gara tra i giovani artisti che ora è davvero appassionante. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - eroCaddeo nel secondo Live di X Factor 2025 con “Sere Nere” di Tiziano Ferro