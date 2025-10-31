Eri talento puro Cinema italiano in lutto si è spento a 31 anni
Un dolore improvviso e profondo scuote il mondo del cinema indipendente italiano, che perde una delle sue voci più promettenti. La notizia è arrivata come un fulmine, lasciando un grande vuoto in chi aveva avuto modo di conoscere da vicino il suo talento e la sua sensibilità artistica. Il messaggio diffuso dal collettivo Cinemovel, con cui aveva condiviso anni di collaborazioni e amicizie, è denso di commozione: “Lo abbiamo visto crescere e diventare un giovane uomo talentuoso con cui condividevamo sogni e passioni, sarai sempre con noi nel buio di ogni proiezione e nella luce che si accende sullo schermo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
