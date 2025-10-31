Eri talento puro Cinema italiano in lutto si è spento a 31 anni

Caffeinamagazine.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dolore improvviso e profondo scuote il mondo del cinema indipendente italiano, che perde una delle sue voci più promettenti. La notizia è arrivata come un fulmine, lasciando un grande vuoto in chi aveva avuto modo di conoscere da vicino il suo talento e la sua sensibilità artistica. Il messaggio diffuso dal collettivo Cinemovel, con cui aveva condiviso anni di collaborazioni e amicizie, è denso di commozione: “Lo abbiamo visto crescere e diventare un giovane uomo talentuoso con cui condividevamo sogni e passioni, sarai sempre con noi nel buio di ogni proiezione e nella luce che si accende sullo schermo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

eri talento puro cinemaL'attore Luigi Nicolas Martini morto per un tumore al cervello a 31 anni: "Gigi era puro talento" - Morto a soli 31 anni l'attore e creator Luigi Nicolas Martini, che lottava da tempo con un tumore al cervello: il ricordo dei colleghi ... Secondo virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Eri Talento Puro Cinema