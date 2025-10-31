Erbe e piante per streghe di oggi | quali avere in casa per i loro poteri purificanti e benevoli
N ei secoli passati conoscere le proprietà delle piante e delle erbe era riservato a pochi. Oggi invece i benefici di piante ed erbe aromatiche non sono solo alla portata di tutti, ma si possono anche coltivare nella propria cucina o sul balcone. Per poter godere appieno. Piante e cambio di stagione: come prendersene cura X Leggi anche › Erbe aromatiche: come sceglierle e i benefici per la salute Erbe e piante delle streghe, perché andrebbero conosciute anche oggi. Le cosiddette erbe e piante delle streghe esistono davvero. Sono quelle che, per tradizione popolare, hanno poteri terapeutici, guariscono, proteggono e soprattutto respingono le energie negative. 🔗 Leggi su Iodonna.it
LA SOLIDARIETÀ DELLE PIANTE Una giornata dedicata alla natura, alla convivialità e all'alimentazione consapevole nell'ambito dell'iniziativa "La solidarietà delle piante – Le primizie d'autunno", promossa dall'Associazione Culturale Civiltà delle Erbe Pal
Aboca Museum, la mostra di antichi erbari "Le erbe delle streghe" - Fino al 30 novembre 2024 Aboca Museum ospita l'esposizione temporanea di antichi erbari dedicati a piante psicotrope, allucinogene e narcotiche Arezzo, 5 novembre 2024
"Le erbe delle streghe": la mostra ad Aboca Museum di Sansepolcro - Mostra "Le erbe delle streghe" ad Aboca Museum: antichi erbari dedicati a piante psicotrope e rituali magici.
Festa di San Giovanni, come si fa l'acqua del santo con fiori e erbe da far riposare alla luce della luna - Non devono, però, mai mancare quelle sacre al santo: iperico, aglio, artemisia, ruta, rosmarino, la spighetta di San Giovanni (Lavandula Officinalis, la ...