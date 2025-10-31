N ei secoli passati conoscere le proprietà delle piante e delle erbe era riservato a pochi. Oggi invece i benefici di piante ed erbe aromatiche non sono solo alla portata di tutti, ma si possono anche coltivare nella propria cucina o sul balcone. Per poter godere appieno. Piante e cambio di stagione: come prendersene cura X Leggi anche › Erbe aromatiche: come sceglierle e i benefici per la salute Erbe e piante delle streghe, perché andrebbero conosciute anche oggi. Le cosiddette erbe e piante delle streghe esistono davvero. Sono quelle che, per tradizione popolare, hanno poteri terapeutici, guariscono, proteggono e soprattutto respingono le energie negative. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Erbe e piante per “streghe” di oggi: quali avere in casa per i loro poteri purificanti e benevoli