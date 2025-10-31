Erbacce e rifiuti nei vialetti | Piano Gatta nel degrado alla vigilia del ponte dei defunti

Come ogni anno, in prossimità della commemorazione dei defunti, la presenza di persone nei cimiteri agrigentini aumenta sensibilmente. Fiori freschi, lumini e momenti di raccoglimento scandiscono le visite dei familiari ai propri cari. Ma, accanto alla devozione, emergono anche le proteste dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

