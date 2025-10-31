Firenze, 31 ottobre 2025 – Un imprenditore stimato, una figura di riferimento nel calcio dilettantistico e un uomo capace di lasciare il segno in ogni ambito della sua vita. La scomparsa prematura di Lorenzo Bosi ha profondamente colpito Firenze e il mondo sportivo locale. Colleghi, amici e collaboratori lo ricordano come un esempio di passione, impegno e dedizione, qualità che hanno contribuito a far crescere la comunità e lo sport cittadino. La sua assenza lascerà un vuoto difficile da colmare. " Era un uomo di visione, vedeva le cose che gli altri non vedevano, o comunque le vedeva prima di tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Era un uomo di visione, mancherà una guida e un faro". Il ricordo di Lorenzo Bosi