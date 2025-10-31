Era irreperibile da due anni arrestato il 49enne Onofrio Margaritondo ritenuto ex contrabbandiere affiliato alla Sacra Corona unita
Irreperibile dall’ottobre del 2023 è stato arrestato dai carabinieri oggi tra Fasano e Locorotondo il 49enne Onofrio Margaritondo ritenuto ex contrabbandiere affiliato alla Sacra Corona unita, in particolare al clan dei "mesagnesi". A carico del 49enne due provvedimenti emessi dalla Corte d’Appello di Lecce: un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per evasione dalla detenzione domiciliare. 🔗 Leggi su Feedpress.me
