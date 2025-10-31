Era diventata un’iniziativa da remoto

"Stava diventando un’occupazione ’da remoto’": il professor Federico Frati, dirigente scolastico dell’ istituto superiore Piccolomini, usa termini e passatempi digitali ben noti ai suoi studenti per inquadrare la modalità con cui i ragazzi stavano portando avanti la protesta. "Simpatizzandi assenti" aveva detto due giorni fa di fronte a quella maggioranza che aveva approfittato dell’occcupazione per restare a casa o ’girare’ in città. "Molti non sono venuti a scuola, strumentalizzando gli argomenti importanti in discussione – prosegue –. Se vuoi fare occupazione vieni comunque a scuola; altrimenti si riprende la didattica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

