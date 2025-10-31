Era accovacciata lì Andrea Delogu la scena straziante ai funerali del fratello 

Non c’erano parole, solo sguardi bassi e mani che si stringevano forte. Un pomeriggio che resterà inciso nella memoria di chi, in silenzio, ha scelto di esserci. Per Evan. Per la sua famiglia. Per una ferita che sembra impossibile da rimarginare. Una comunità intera si è fermata, abbracciando idealmente la famiglia Delogu. Cinquecento persone, tantissimi giovani, hanno voluto dare l’ultimo saluto a Evan Oscar Delogu, appena 18 anni, vittima di un incidente che ha sconvolto Bellaria Igea Marina. Un dolore che si è fatto sentire forte, come un’onda che travolge tutti. Un addio che lascia senza fiato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it