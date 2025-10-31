Una folla stimata in cinquecento persone si è stretta nel dolore collettivo per l’ultimo saluto a Evan Oscar Delogu, il ragazzo di 18 anni tragicamente scomparso in un terribile incidente stradale avvenuto mentre era in sella alla sua moto a Bellaria Igea Marina. Il giovane era figlio di Walter Delogu e fratello della nota conduttrice riminese Andrea Delogu. Il rito funebre, celebrato con rito ortodosso da padre Marcian Claudiu Bucurenciu, si è tenuto presso il cimitero di Bellaria Igea Marina il 31 ottobre 2025. Una processione lenta e silenziosa di parenti, amici, conoscenti e compagni dell’Istituto alberghiero Malatesta ha accompagnato la famiglia, unita in un dolore lancinante e profondo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Era accovacciata lì”. Andrea Delogu, la scena straziante ai funerali del fratello