Altro giro, altra vittoria. Dopo essersi imposto ieri nel Grand Prix della seconda tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026 di Lione, relativa alla Western European League, il belga Justin Verboomen piazza un nuovo acuto sul campo di gara transalpino. Questa volta ad essere stato vinta dal cavaliere nato ad Anderlech t è stato il contest di Freestyle: score di 87.075 % per il classe 1987, in sella al suo Zonik Plus, e primo posto. Alle sue spalle, a completare il podio: nuovamente la britannica Becky Moody, ancora in seconda piazza montando Jagerbomb ( 85.175 %), e l’altra belga in concorso, ossia l’amazzone Larissa Pauluis, terza a 79. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Equitazione: Justin Verboomen va a segno anche nel Freestyle del dressage a Lione