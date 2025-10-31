Epstein JPMorgan segnalò oltre un miliardo di dollari in movimenti sospetti

A oltre quattro anni dalla morte di Jeffrey Epstein, continuano ad emergere dettagli sulle ramificazioni finanziarie e personali del faccendiere americano al centro di uno dei più gravi scandali di abusi sessuali degli ultimi decenni. Secondo quanto riportato dal New York Times, JPMorgan Chase avrebbe segnalato alle autorità statunitensi oltre un miliardo di dollari in transazioni potenzialmente sospette legate a Epstein. Il rapporto, redatto poche settimane dopo il suicidio del finanziere nel 2019, menzionava decine di milioni di dollari movimentati da Epstein insieme a figure di primo piano della finanza e dell’imprenditoria americana. 🔗 Leggi su Open.online

