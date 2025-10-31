Episodio choc a Cesena partorisce in casa e abbandona il neonato ai cassonetti dei rifiuti
Un episodio choc è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì in una zona periferica di Cesena (la prima collina), una giovane donna ha partorito in casa e ha abbandonato il neonato al freddo, accanto ai cassonetti dei rifiuti. Qualcuno per fortuna ha notato il bambino e ha allertato i soccorsi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
