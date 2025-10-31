Epidemia di salmonella in Europa pomodorini siciliani nel mirino di uno studio Ue Indagini in 17 Paesi e centinaia di casi | ecco come proteggersi
Sarebbero i pomodorini siciliani i principali indiziati dello studio di Ecdc ed Efsa sui casi di «salmonella strathcona» che hanno colpito 437 persone in 17 Paesi europei e non. Ad accomunare tutti i contagiati ci sarebbero viaggi e soggiorni in Italia. I due enti, rispettivamente Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e Autorità europea per la sicurezza alimentare, hanno esaminato i casi tra il 2023 e il 2025 riscontrando un aumento di quasi il doppio rispetto al biennio precedente. Il numero più alto di persone che hanno contratto il batterio, secondo lo studio, si è registrato in Italia con 123 casi, ma ci sono anche Germania (113 casi) e Austria (76 casi), poi Regno Unito (73) e persino Canada (10) e Usa (24). 🔗 Leggi su Open.online
