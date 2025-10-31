Ep701 – Giustizia il Senato approva la separazione delle carriere Ecco le novità – Accordo Trump-Xi | I dazi calano al 47%

Separazione delle carriere, il Senato approva in via definitiva. Doppio Csm a sorteggio e Alta corte disciplinare, ecco le novità della riforma costituzionale. Usa-Cina, Trump vede Xi e annuncia l’accordo: “I dazi calano al 47%”. Il presidente Usa: “Incontro straordinario”. Xi: “Non sempre d’accordo, ma possiamo prosperare insieme”. Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus, è ufficiale: domani l’esordio in campionato. L’ex ct ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ep.701 – Giustizia, il Senato approva la separazione delle carriere. Ecco le novità – Accordo Trump-Xi: “I dazi calano al 47%”

