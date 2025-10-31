Eni nuovo smacco per De Pasquale

Laverita.info | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le motivazioni dell’assoluzione di Abubakar dall’accusa di corruzione internazionale demoliscono il teorema dei pm: «Amnesie e giustificazioni del teste Armanna? Risibili». 🔗 Leggi su Laverita.info

eni nuovo smacco per de pasquale

© Laverita.info - Eni, nuovo smacco per De Pasquale

Altre letture consigliate

Eni trova nuovo gas in Egitto - Paese dove la multinazionale dell'energia guidata da Claudio Descalzi opera dal 1954 e a cui «deve» quasi il 14% ... Come scrive ilgiornale.it

Eni, al via il progetto per una nuova bioraffineria a Sannazzaro de’ Burgondi - Eni lancia il progetto per la conversione della raffineria di Sannazzaro in bioraffineria, pronta a produrre HVO diesel e SAF- Segnala affaritaliani.it

eni nuovo smacco deEni: utile netto in crescita e più dividendi, rafforzato il piano di buyback 2025 - Eni ha chiuso il terzo trimestre 2025 con risultati solidi e una crescita della generazione di cassa, sostenuta dall’aumento della produzione ... Scrive teleborsa.it

Cerca Video su questo argomento: Eni Nuovo Smacco De