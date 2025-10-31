Energie per Roma – Salute | tra i premiati Gilda Giordano operatrice olistica di Fiumicino

Roma, 31 ottobre 2025 – Si è svolta ieri, 30 ottobre 2025 presso Spazio Europa, sede dell’Ufficio in Italia del Parlamento Europeo, la cerimonia di consegna del Premio “Energie per Roma – Salute”, un’iniziativa nata per valorizzare i protagonisti del mondo della salute che contribuiscono al benessere fisico e mentale della comunità romana. Il premio si inserisce nella tradizione del progetto “Energie per Roma”, ideato dal Centro Europeo di Studi Culturali, e gode del patrocinio dell’Ordine dei Medici-chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma. Una cornice prestigiosa per un riconoscimento dedicato a operatori, medici, enti e realtà attive sul territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

