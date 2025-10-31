**Energia | truffa da 80 mln nel fotovoltaico sequestrate criptovalute e 95 conti correnti**
Bologna, 31 ott. (Adnkronos) - La Polizia e la Guardia di Finanza hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari in tutta Italia ed effettuato il sequestro preventivo d'urgenza del portale www.voltaiko.com, con contestuale blocco di 95 conti correnti riconducibili all'omonimo gruppo societario. Si tratta del risultato di una complessa indagine condotta dal Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Bologna e dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per l'Emilia-Romagna, sotto la direzione del pm Marco Imperato della procura di Bologna. Un'azione corale che ha visto impegnate in prima linea anche le sezioni operative sicurezza cibernetica delle varie Regioni e gli altri reparti territoriali della fiamme gialle nelle province di Bologna, Rimini, Modena, Milano, Varese, Frosinone, Teramo, Pescara, Ragusa e Arezzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
