EMU shadps4 v0.120 | Un aggiornamento mostruoso per Halloween!

Gamesandconsoles.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cari appassionati, la notte di Halloween ha portato con sé un regalo dolcissimo o, forse, sarebbe meglio dire, un upgrade mostruosamente potente! Il team di sviluppo di  shadPS4  ha appena rilasciato la  versione 0.12.0  del suo emulatore PS4, un aggiornamento corposo che segna una pietra miliare nel progetto. Se siete tra coloro che preferiscono un’interfaccia grafica per i propri emulatori, affrettatevi:  questa sarà l’ultima release a includere il supporto per Qt. Ma non temete, il futuro è comunque luminoso, e le novità di questa versione vi terranno compagnia per un bel po’! Un Addio Annunciato: Il Canto del Cigno di Qt. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

emu shadps4 v0120 un aggiornamento mostruoso per halloween

© Gamesandconsoles.net - [EMU] shadps4 v0.12.0 : Un aggiornamento mostruoso per Halloween!

Cerca Video su questo argomento: Emu Shadps4 V0120 Aggiornamento