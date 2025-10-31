EMU PSX2 1.12 | La Rivoluzione dei RetroAchievements è Arrivata su Android!

Gamesandconsoles.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande annuncio per tutti i nostalgici e gli appassionati di retrogaming!  izzy2lost, lo sviluppatore dietro il progetto PSX2, ha appena rilasciato ieri la versione  1.1.2  dell’emulatore PlayStation 2 per Android. Questo aggiornamento non è una semplice correzione di bug, ma introduce una feature attesissima e rivoluzionaria:  i RetroAchievements! Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere su questa nuova release. Cos’è PSX2?. Per chi ancora non lo conoscesse,  PSX2  è un emulatore PlayStation 2 ad alte prestazioni per dispositivi Android. È un port del famoso progetto PCSX2, specificamente ottimizzato (forked da PCSX2ARM64) per funzionare al meglio su smartphone e tablet con architettura ARM64. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

