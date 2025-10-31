Anche se oggi non abbiamo una sorpresa proprio spaventosa, l’arrivo di MAME 0.282 è una notizia più che sufficiente per far brillare gli occhi a tutti gli appassionati di emulazione. Questo nuovo aggiornamento, rilasciato proprio nella notte di Halloween, porta con sé una lunga serie di miglioramenti, correzioni e nuove aggiunte che rendono l’esperienza di gioco ancora più precisa e completa. Suoni da Paura e Classici Spettrali. Se siete in cerca di brividi, Beast Busters: Second Nightmare è il titolo che fa per voi. L’emulazione audio per la scheda Hyper Neo Geo 64 è stata significativamente migliorata rispetto allo scorso mese, offrendo un’esperienza sonora molto più fedele. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

© Gamesandconsoles.net - [EMU] MAME 0.282: Un Aggiornamento Mostruosamente Buono per Halloween