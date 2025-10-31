Empoli con l’Entella è già scontro diretto A Chiavari serve fare un altro passo in avanti
di Simone Cioni EMPOLI Partita importante quella di domani a Chiavari per l’Empoli, chiamato a fare un passo avanti nel proprio percorso di crescita dopo quello indietro fatto con la Sampdoria. Curiosamente l’ultima volta che gli azzurri sono scesi in campo sul sintetico ligure, in panchina c’era proprio quel Alessio Dionisi che domani dovrà probabilmente continuare a fare i conti con le stesse assenze che hanno caratterizzato il turno infrasettimanale di martedì scorso. Oltre a Nasti in attacco, infatti, forfait pure per Lovato e Ceesay, che ieri non si sono allenati così come in forte dubbio resta Haas, che ha svolto solo una parte del lavoro in gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
