Emma Stone si è rasata i capelli a zero per Bugonia | Avevo paura per quella scena fingevo di essere morta

Emma Stone è la protagonista di Bugonia, film per il quale ha dovuto rasare i suoi capelli a zero e sopportare sulla pelle una combinazione di creme per molto tempo. Ne ha parlato a Weekly Entertainment, svelando le difficoltà riscontrate soprattutto per la scena della rasatura: "Era una sola ripresa, non c'era un piano b". 🔗 Leggi su Fanpage.it

