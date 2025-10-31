Emma Stone si è rasata i capelli a zero per Bugonia | Avevo paura per quella scena fingevo di essere morta

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emma Stone è la protagonista di Bugonia, film per il quale ha dovuto rasare i suoi capelli a zero e sopportare sulla pelle una combinazione di creme per molto tempo. Ne ha parlato a Weekly Entertainment, svelando le difficoltà riscontrate soprattutto per la scena della rasatura: "Era una sola ripresa, non c'era un piano b". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

emma stone 232 rasataEmma Stone si &#232; rasata i capelli a zero per Bugonia: “Avevo paura per quella scena, fingevo di essere morta” - Emma Stone è la protagonista di Bugonia, film per il quale ha dovuto rasare i suoi capelli a zero e sopportare sulla pelle una combinazione di creme per ... Segnala fanpage.it

emma stone 232 rasataBugonia, Emma Stone svela perché aveva paura di rasarsi i capelli nel film! - Emma Stone si &#232; rasata i capelli per il suo ruolo in Bugonia e ha rivelato perché aveva così tanta paura di rasarsi i capelli per il film. msn.com scrive

Emma Stone completamente rasata per “Bugonia”: «Ma ho pianto» - Negli ultimi tempi l’abbiamo vista con un pixie cut che le dona tantissimo, ma i capelli corti di Emma Stone sono dovuti a ragioni di copione. Scrive amica.it

Cerca Video su questo argomento: Emma Stone 232 Rasata