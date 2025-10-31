Emilia Romagna maltempo o sole nel weekend di Halloween? Cosa dicono le previsioni meteo

Bologna, 31 ottobre 2025 — Il weekend di Halloween in Emilia-Romagna si apre con un quadro meteorologico incerto, soprattutto per il deflusso delle piene dei fiumi a seguito del maltempo di giovedì. Ieri la Protezione civile con Arpae avevano diramato un’allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico, con la situazione più delicata che riguardava la piena del Reno nel Bolognese. Ancora allerta meteo per piene dei fiumi. Oggi si attende il deflusso delle piene a valle con l’allerta che si ridimensiona e scende da arancione a gialla. Infatti, l’allerta per piene dei fiumi viene ‘attenzionata’ nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Emilia Romagna, maltempo o sole nel weekend di Halloween? Cosa dicono le previsioni meteo

