Emanuele Pozzolo condannato per lo sparo a Capodanno per il deputato ex FdI un anno e tre mesi per porto abusivo d’arma
Emanuele Pozzolo è stato condannato a un anno e tre mesi di reclusione per il caso degli spari la notte di Capodanno 2024 a Rosazza, in provincia di Biella. Il deputato ex FdI oggi nel gruppo misto è stato condannato a un anno e tre mesi di reclusione, pena sospesa per la condizionale. L’accusa per lui era di porto abusivo di arma da collezione. Il deputato vercellese è stato invece assolto per il possesso di munizioni di guerra. Il deputato quella sera deteneva illegalmente una mini pistola North American Arms. Il Tribunale di Biella lo ha invece assolto dall’accusa di porto di munizionamento a espansione «perché il fatto non sussiste». 🔗 Leggi su Open.online
