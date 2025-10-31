Emanuele Filiberto di Savoia ammette il tradimento | Mia moglie ha scoperto di Adriana dai media e ho sbagliato

A 53 anni, Emanuele Filiberto di Savoia macina continuamente chilometri e gode di una popolarità crescente, tanto che recentemente si è parlato di una tentazione per la politica: «Può diventare una dipendenza. Oggi dico no. Ma domani non si sa» ha detto al Corriere della Sera. Rientrato dall’esilio a cui erano stati condannati i Savoia dopo la vittoria della Repubblica nel 1946, ha fatto di tutto per farsi conoscere e amare dagli italiani: tv, pubblicità, viaggi. Persino Ballando con le Stelle, che ha vinto sentendo così che poteva essere «il figlio, il nipote, il marito, il fratello», e il Festival di Sanremo, dove è arrivato secondo con la canzone Italia amore mio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Emanuele Filiberto di Savoia ammette il tradimento: “Mia moglie ha scoperto di Adriana dai media e ho sbagliato”

